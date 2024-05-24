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        "Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" başladı

        Kastamonu'da, "29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:00
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        "Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" başladı
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        Kastamonu'da, "29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri başladı.

        Etkinliklerin başlaması dolayısıyla Kale Altı Şelale mevkisinden Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne mehteran eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

        Cuma namazının ardından da türbede vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, son olarak 4 yıl önce yapılan programı yeniden başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kentin tarihin her döneminde değerini koruduğuna işaret eden Dallı, "Hazreti Pir, bugün dahi gönüllerimizi hoş etmektedir. Anma faaliyetinin Kastamonu'muzun ve ülkemizin manevi havasına rahmet ve bereket katacağı inancı ve kanaatindeyiz. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının etkinlik takvimine de alınan Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma programının şehrimizin tanınmasına, kültür ve turizmine de ayrı bir değer katacağına inanıyor, temenni ediyorum." dedi.

        Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ise hoşgörüyü, insanı ve doğayı sevmenin erdemini anlatan bir Anadolu bilgesini andıklarını dile getirerek, "Aklı kullanmayı, doğruyu bulmayı öğreten, Anadolu'nun dört manevi değerinden biri olan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'yi anıyoruz. Yaşamı boyunca hakkı ve adaleti savunmuştur. Biz de bugün onun şehrini yönetenler olarak haktan, adaletten bir milim olsun şaşmayacağız. Sizlere söz verdiğimiz gibi Kastamonu'nun huzurlu, bereketli, aydınlık ve güzel günlere kavuşması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çiftçi de anma programlarının 1992 yılında başladığını ve 2019'a kadar kesintisiz devam ettiğini anlatarak, "Kovid-19 salgını, camimizin restorasyonu ve asrın felaketi 6 Şubat depremi gibi nedenlerden 4 yıl ara verdiğimiz programımıza bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Dua edilmesinin ardından Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nin bahçesinde açılan hat sergisi gezildi.

        Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu, MHP İl Başkanı Emre Şahin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        3 gün sürecek etkinliklerde kent merkezi ile Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde programlar düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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