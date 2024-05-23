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        TFF 2. Lig play-off maçının ardından kente dönen Kastamonuspor'u taraftarlar karşıladı

        TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Alagöz Holding Iğdır FK'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan GMG Kastamonuspor, kente döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:59 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:59
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        TFF 2. Lig play-off maçının ardından kente dönen Kastamonuspor'u taraftarlar karşıladı
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        TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Alagöz Holding Iğdır FK'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan GMG Kastamonuspor, kente döndü.

        Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, AK Parti İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Hikmet Erbilgin ve taraftarlar, takım otobüsünü Cumhuriyet Meydanı'nda karşıladı.

        Ellerinde meşalelerle takım otobüsünü durduran taraftarlar, "Şampiyon Kastamonuspor" sloganı attı.

        GMG Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, burada yaptığı açıklamada, verilen tepkilere sonuna kadar katıldığını belirterek, "Futbolcularımız maalesef Iğdır'da darbedildi. Bir takım olaylar yaşandı. Sonuç olarak bu gençlerimiz, bu aslan parçaları 3 gündür Iğdır'da savaş yaşadı. Şimdi taraftarımızın bağrına teslim oldular. Bundan sonrası sizin işiniz." dedi.

        Baltacı ise Kastamonu'nun her zaman kendisine yakışanı yapacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Mücadele henüz bitmedi, devam ediyor. Bu mücadeleyi Kastamonu'nun kazanacağına yürekten inanıyorum. Bizler Kastamonu'ya yakışanı yapacağız. Iğdır'da yaşananlara sessiz kalanı, orada yaşananları görmezden geleni biz kamuoyuna anlatacağız. Şimdi kenetlenme ve takımımızın arkasında durma zamanıdır. Takımımıza başarılar diliyorum. Başaracaklarına da yürekten inanıyorum."

        Konuşmaların ardından GMG Kastamonuspor takım otobüsü, konvoy eşliğinde tesislere gitti.

        Iğdır'da dün oynanan ve 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona eren maçın ardından stattan ayrılıp konaklayacakları otele hareket eden GMG Kastamonuspor kafilesini taşıyan otobüse Hürriyet Caddesi'nde bir grup tarafından taş atılmış, olayda otobüsün camı kırılmış, 1 futbolcu ile 1 polis yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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