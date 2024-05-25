Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma programları Hanönü'de devam etti

Semazen gösterisinin ardından yapılan dua ile program sona erdi.

29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Hanönü Belediye Başkanlığı ve Hanönü İlçe Müftülüğünce anma programı yapıldı.

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