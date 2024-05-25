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        Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma programları Hanönü'de devam etti

        Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma etkinlikleri Hanönü'de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 18:40 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:40
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        Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma programları Hanönü'de devam etti
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        Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma etkinlikleri Hanönü'de devam etti.

        29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Hanönü Belediye Başkanlığı ve Hanönü İlçe Müftülüğünce anma programı yapıldı.

        Programa, Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Belediye Başkanı Metin Yamalı, Kastamonu Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çiftçi ile vatandaşlar katıldı.

        Yamalı, 4 yıl aradan sonra etkinliklerin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Semazen gösterisinin ardından yapılan dua ile program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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