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        Şeyh Şaban-ı Veli Hanönü'de anıldı

        "29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli, doğduğu yer olan Hanönü'de anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:35
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        Şeyh Şaban-ı Veli Hanönü'de anıldı
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        "29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli, doğduğu yer olan Hanönü'de anıldı.

        Hafta dolayısıyla Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde mevlit okutuldu.

        İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, dua öncesi konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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