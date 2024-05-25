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        Kastamonu'da yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi

        Kastamonu'da yola çıkan ayı, bir sürücü tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:48 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:48
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        Kastamonu'da yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
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        Kastamonu'da yola çıkan ayı, bir sürücü tarafından görüntülendi.

        İhsangazi'den Cide ilçesine giden bir sürücü, Dağlı mevkisinde yol kenarında durduğu sırada bir ayı gördü.

        Aracı gördüğü anda koşmaya başlayan ayı, yolun karşısına geçerek gözden kayboldu.

        Sürücü yolda koşmaya başlayan ayıyı cep telefonuyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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