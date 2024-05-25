Kastamonu'da yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
Kastamonu'da yola çıkan ayı, bir sürücü tarafından görüntülendi.
Kastamonu'da yola çıkan ayı, bir sürücü tarafından görüntülendi.
İhsangazi'den Cide ilçesine giden bir sürücü, Dağlı mevkisinde yol kenarında durduğu sırada bir ayı gördü.
Aracı gördüğü anda koşmaya başlayan ayı, yolun karşısına geçerek gözden kayboldu.
Sürücü yolda koşmaya başlayan ayıyı cep telefonuyla kaydetti.
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