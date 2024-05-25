Kastamonu'da tarlasını süren kişi gördüğü karacayı cep telefonuyla kaydetti
Kastamonu'da bir kişi, tarlasını sürdüğü sırada gördüğü karacayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kastamonu'da bir kişi, tarlasını sürdüğü sırada gördüğü karacayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Merkeze bağlı Ahmetbey köyünde aynı zamanda çiftçilik yapan veteriner hekim Kerem Tırpan, traktörle tarlasını sürdüğü sırada yakınlardan geçen bir karaca gördü.
Traktörden inen Tırpan, cep telefonu kamerasıyla karacayı görüntüledi.
Tırpan, karacayı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Mesleki olarak aslında böyle şeylere alışkınız ama tarlayı sürerken görünce biraz şaşırdım. Bir süre çevreyi izleyerek yürüyen karaca daha sonra gözden kayboldu." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.