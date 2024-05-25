Kastamonu'da tarlasını süren kişi gördüğü karacayı cep telefonuyla kaydetti

Kastamonu'da bir kişi, tarlasını sürdüğü sırada gördüğü karacayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Merkeze bağlı Ahmetbey köyünde aynı zamanda çiftçilik yapan veteriner hekim Kerem Tırpan, traktörle tarlasını sürdüğü sırada yakınlardan geçen bir karaca gördü.

Traktörden inen Tırpan, cep telefonu kamerasıyla karacayı görüntüledi.

Tırpan, karacayı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Mesleki olarak aslında böyle şeylere alışkınız ama tarlayı sürerken görünce biraz şaşırdım. Bir süre çevreyi izleyerek yürüyen karaca daha sonra gözden kayboldu." dedi.