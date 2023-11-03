Kastamonu'da Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı Kastamonu'da, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Kastamonu'da, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Nasrullah Meydanı'nda kurulan hayır çarşısında, ev kadınları tarafından yapılan yiyecek ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Hayır çarşısına gelen 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri de biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e destek olmak amacıyla İl Müftüsü Bekir Derin'e teslim etti.

Derin, gazetecilere, Filistin'de büyük bir acı yaşandığını söyledi.

Vatandaşların ve çocukların zulme sessiz kalmayarak hayır çarşısına geldiğini anlatan Derin, "4-6 yaş Kur'an kursundaki öğrencilerimiz oradaki kardeşlerine biriktirdikleri parayı kumbaralarıyla bağışlıyor. Minik yavrularımızı insanlığa örnek davranışları dolayısıyla tebrik ediyorum." dedi.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fatma Melek Karabulut ise zulme sessiz kalmayarak Filistinlilerin yaralarına merhem olmaya ve çocuklara Kudüs bilinci aşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Hayır çarşısında satılan ürünlerden elde edilecek gelir Filistinlilere bağışlanacak.