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        Kastamonu'da Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı

        Kastamonu'da, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 18:11 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:39
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        Kastamonu'da Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı
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        Kastamonu'da, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

        Nasrullah Meydanı'nda kurulan hayır çarşısında, ev kadınları tarafından yapılan yiyecek ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

        Hayır çarşısına gelen 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri de biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e destek olmak amacıyla İl Müftüsü Bekir Derin'e teslim etti.

        Derin, gazetecilere, Filistin'de büyük bir acı yaşandığını söyledi.

        Vatandaşların ve çocukların zulme sessiz kalmayarak hayır çarşısına geldiğini anlatan Derin, "4-6 yaş Kur'an kursundaki öğrencilerimiz oradaki kardeşlerine biriktirdikleri parayı kumbaralarıyla bağışlıyor. Minik yavrularımızı insanlığa örnek davranışları dolayısıyla tebrik ediyorum." dedi.

        İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fatma Melek Karabulut ise zulme sessiz kalmayarak Filistinlilerin yaralarına merhem olmaya ve çocuklara Kudüs bilinci aşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

        Hayır çarşısında satılan ürünlerden elde edilecek gelir Filistinlilere bağışlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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