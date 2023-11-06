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        Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kastamonu'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:29
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        Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kastamonu'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.E. İnebolu ilçesinde yakalandı.

        Gözaltına alınan M.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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