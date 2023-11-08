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        Kastamonu'da aranan 47 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da, haklarındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle yakalanan 47 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:07
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        Kastamonu'da aranan 47 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu'da, haklarındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle yakalanan 47 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmada 47 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden "kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silahlı tehdit, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı" gibi suçları bulunan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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