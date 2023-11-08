Kastamonu'da traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Şerif Gülmez yönetimindeki 37 AAP 325 plakalı kamyonet ile Halil Emiralioğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen ağaç yüklü traktör, Kastamonu-Sinop kara yolunun Hasköy mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Satı, Satiye ve Fedim Emiralioğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından alev alan kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.