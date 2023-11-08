Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:20 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Mehmet Şerif Gülmez yönetimindeki 37 AAP 325 plakalı kamyonet ile Halil Emiralioğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen ağaç yüklü traktör, Kastamonu-Sinop kara yolunun Hasköy mevkisinde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Satı, Satiye ve Fedim Emiralioğlu yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kazanın ardından alev alan kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da ev hanımları Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Kastamonu'da ev hanımları Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Kastamonu'da aranan 47 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da aranan 47 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilinçlendirildi
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilinçlendirildi
        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebekle ilgili gözaltına alınan anne tut...
        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebekle ilgili gözaltına alınan anne tut...
        Kastamonu'da, el fenerinin içinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da, el fenerinin içinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı