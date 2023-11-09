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        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kastamonu'da traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:36 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:36
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        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Kastamonu'da traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, kazanın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Satı Emiralioğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kastamonu-Sinop kara yolunun Hasköy mevkiinde dün, Mehmet Şerif Gülmez yönetimindeki kamyonet ile Halil Emiralioğlu idaresindeki ağaç yüklü traktör çarpışmış, kazada Satı Emiralioğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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