Kastamonu'da "10'suz Kasım" sergisi açıldı

Kastamonu'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı kapsamında "10'suz Kasım" sergisi düzenlendi.

Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından ahşap yakma, minyatür, taş baskı gibi tekniklerle yapılan eserler beğeniye sunuldu.

Vali Meftun Dallı, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.