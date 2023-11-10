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        Kastamonu'da "10'suz Kasım" sergisi açıldı

        Kastamonu'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı kapsamında "10'suz Kasım" sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:12
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        Kastamonu'da "10'suz Kasım" sergisi açıldı
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        Kastamonu'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı kapsamında "10'suz Kasım" sergisi düzenlendi.

        Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından ahşap yakma, minyatür, taş baskı gibi tekniklerle yapılan eserler beğeniye sunuldu.

        Vali Meftun Dallı, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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