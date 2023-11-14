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        Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine şehir gezisi düzenlendi

        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, şehir tanıtım gezisiyle kenti tanıma fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:12
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        Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine şehir gezisi düzenlendi
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        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, şehir tanıtım gezisiyle kenti tanıma fırsatı buldu.

        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Dekanlığının görevlendirmesiyle üniversitenin Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine şehir tanıtım gezisi düzenledi.

        Haberal, Cumhuriyet Meydanı'nda başlattığı gezide Saat Kulesi, Kastamonu Kalesi, Nasrullah Meydanı, Kastamonu Valiliği, Kent Tarihi Müzesi gibi şehrin tarihi ve kültürel yerlerini öğrencilere tanıttı.

        Haberal, gazetecilere, şehir gezilerini ilk olarak fakültelerindeki öğrencileriyle yaptığını, istek doğrultusunda diğer fakültelere de gezi düzenlemeye başladığını söyledi.

        Hafta boyunca fakültedeki öğrencilere şehri tanıtacağını anlatan Haberal, "Gezilerimizde Kastamonu’nun tanıtımına katkı sunmayı hedefliyoruz. Maalesef Kastamonulu olan öğrencilerimiz bile Kastamonu'yu bilemeyebiliyor. Bu yüzden bu gezileri çok önemsiyorum." dedi.

        Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Emre Çilingir, geziden memnun kaldığını belirterek, "Kastamonu'nun kültürünü öğrenmiş olduk. Kastamonu Kalesi'ne, Şapka Müzesi'ne gittik. Çok bilgilendirici ve güzel bir gezi oldu. Hikmet Haberal hocamıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Diğer bir öğrenci Merve Ay ise etkinliğin kendisine çok şey kattığını ve gezdikleri alanlarda keman çalarak geziye renk katmayı çalıştığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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