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        Kastamonu'da kültür varlıklarına zarar veren hükümlü tutuklandı

        Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:17 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:17
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        Kastamonu'da kültür varlıklarına zarar veren hükümlü tutuklandı
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        Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten 3 ayrı yakalama kararı bulunan ve toplamda 3 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Yakalanan H.Ş, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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