Kastamonu'da kültür varlıklarına zarar veren hükümlü tutuklandı

Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten 3 ayrı yakalama kararı bulunan ve toplamda 3 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yakalanan H.Ş, cezaevine gönderildi.