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        Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da uyuşturucu haplar ve 2 ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 18:24 Güncelleme: 15.11.2023 - 18:31
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        Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'da uyuşturucu haplar ve 2 ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik kent merkezinin sokaklarında çalışma yaptı.

        Şüpheli bir kişinin üzerinde yapılan aramada, 160 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör bulundu.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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