Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da uyuşturucu haplar ve 2 ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik kent merkezinin sokaklarında çalışma yaptı.

Şüpheli bir kişinin üzerinde yapılan aramada, 160 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör bulundu.

Zanlı gözaltına alındı.