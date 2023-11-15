Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da uyuşturucu haplar ve 2 ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da uyuşturucu haplar ve 2 ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik kent merkezinin sokaklarında çalışma yaptı.
Şüpheli bir kişinin üzerinde yapılan aramada, 160 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör bulundu.
Zanlı gözaltına alındı.
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