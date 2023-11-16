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        Hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü Antalya'da yakalandı

        Kastamonu'da, sahte araç ilanıyla dolandırıcılık yaptığı için hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla Antalya'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 20:36 Güncelleme: 16.11.2023 - 20:36
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        Hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü Antalya'da yakalandı
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        Kastamonu'da, sahte araç ilanıyla dolandırıcılık yaptığı için hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla Antalya'da yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto alım satım sitelerinde verdiği sahte ilanlarla Kastamonu'da 11, ülke genelinde 55 kişiyi dolandırdığı için hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Operasyonla Antalya'da gözaltına alınan B.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 1 cep telefonu, 4 sim kart, 7 banka kartı ele geçirildi.

        Zanlı, Emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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