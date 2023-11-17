Kastamonu'da Sezai Karakoç semineri düzenlendi Kastamonu Üniversitesince 16 Kasım 2021'de 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için seminer düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesince 16 Kasım 2021'de 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için seminer düzenlendi.

Üniversitenin Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen "Cumhuriyetin 100. yılında Sezai Karakoç'un Sanat ve Düşünce Dünyası" konulu seminerde Karakoç'un hayatı hakkında bilgi verildi.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Gürel, yaptığı konuşmada, Karakoç'un eserlerinde sevgi, dini unsurlar ve peygamberlerin sıkça kullanıldığını söyledi.

Gürel, 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan Karakoç'un hiçbir ödülü almaya gitmediğini, ödül olarak kazandığı paraları ise sanat için harcanmasını istediğini aktardı.

Programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.