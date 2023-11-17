Ilgaz Dağı kayak merkezine kar yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden llgaz Dağı karla buluştu.

Kastamonu-Çankırı sınırında, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na kar yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesi ile gece başlayan kar, bölgeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışının hafta sonu etkisini artıracağı bildirildi.

Kastamonu İl Özel İdaresi kepçe operatörü Ferhat Ünsür, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'na karın çok yakıştığını söyledi.

Bölgeye bir çalışma yapmak için gittiğini anlatan Ünsür, "Gece kar yağmış, çok da güzel olmuş. Ilgaz Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden biri. İnşallah güzel ve bol karlı bir sezon geçirir." dedi.