Kastamonu'da Gazze'ye destek için hayır çarşısı açıldı

Kastamonu'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Belediye Caddesi'ndeki bir iş yerinde düzenlenen hayır çarşısında, ev kadınları tarafından yapılan yiyecek, içecek, dekoratif ürünler ve el sanatlarından oluşan çeşitli ürünler Gazze için satışa sunuldu.

Vali Meftun Dallı, açılışta yaptığı konuşmada, Gazze'nin haftalardır tarihin gördüğü en büyük zulümlerden birini yaşadığını söyledi.

Zulmün bir an önce son bulmasını dileyen Dallı, "İnşallah en kısa zamanda o zulmü yapanları Cenabıhak kahreylesin. Duanın yanında fiili dua da lazım. Türkiye Gençlik Vakfımızın yaptığını fiili dua olarak kabul ediyoruz. Kardeşlerimizin hepsinden Allah razı olsun. Oradaki kardeşlerimizin acılarını, sıkıntılarını biraz olsa da dindirmesini temenni ediyorum.” dedi.

TÜGVA İl Temsilcisi Selim Önen ise hayır çarşısının 3 gün boyunca süreceğini belirterek, "Orada bir kardeşimize, bir yaralıya, bir nefes, bir can suyu olur niyetiyle çıktık yola. Rabbim bizleri mahcup etmesin, yaptığımız işleri kabul buyursun. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışa AK Parti Milletvekili Halil Uluay, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.