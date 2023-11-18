Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında kendi evinde Macaristan'ın Praktiker-Vac takımına 33-32 mağlup oldu.

Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında kendi evinde Macaristan'ın Praktiker-Vac takımına 33-32 mağlup oldu.

Kastamonu Merkez Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da konuk ekip 16-14 önde tamamladı

İlk maçta rakibine 37-21 mağlup olan Kastamonu ekibi bu sonuçla organizasyona veda etti.