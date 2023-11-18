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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

        Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında kendi evinde Macaristan'ın Praktiker-Vac takımına 33-32 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 17:11 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:11
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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
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        Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında kendi evinde Macaristan'ın Praktiker-Vac takımına 33-32 mağlup oldu.

        Kastamonu Merkez Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da konuk ekip 16-14 önde tamamladı

        İlk maçta rakibine 37-21 mağlup olan Kastamonu ekibi bu sonuçla organizasyona veda etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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