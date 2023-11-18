Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında kendi evinde Macaristan'ın Praktiker-Vac takımına 33-32 mağlup oldu.
Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında kendi evinde Macaristan'ın Praktiker-Vac takımına 33-32 mağlup oldu.
Kastamonu Merkez Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da konuk ekip 16-14 önde tamamladı
İlk maçta rakibine 37-21 mağlup olan Kastamonu ekibi bu sonuçla organizasyona veda etti.
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