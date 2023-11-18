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        Kastamonu Belediyespor - Praktiker-Vac maçının ardından

        Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında ağırladığı Macaristan'ın Praktiker-Vac takımına 33-32 mağlup olan Kastamonu Belediyespor'da antrenör Serpil İskenderoğlu, sporcuların yüreklerini ortaya koyduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 18:45 Güncelleme: 18.11.2023 - 18:45
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        Kastamonu Belediyespor - Praktiker-Vac maçının ardından
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        Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında ağırladığı Macaristan'ın Praktiker-Vac takımına 33-32 mağlup olan Kastamonu Belediyespor'da antrenör Serpil İskenderoğlu, sporcuların yüreklerini ortaya koyduğunu söyledi.

        İskenderoğlu, gazetecilere ilk maçta istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirtti.

        Bu gün yenmeyi hedeflediklerini anlatan İskenderoğlu, "Ama maalesef yenildik. Geçen haftaki performansımızın gerçek Kastamonu olmadığını göstermek istiyorduk. Arkadaşlarımız yüreklerini ortaya koydu, onları kutluyorum." dedi.

        Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını dile getiren İskenderoğlu, "Genç oyuncuları olan bir rakibe karşı oynadık. Macaristan ligi Avrupa'nın en iyi liglerinden biri. Ligin tecrübesi yaşları ne olursa olsun rakibimizde kendini gösteriyor. İlk maçta biz 16 fark beklemiyorduk. Çok fazla hata yaptık. Bu gün onu minimuma indirdik. Yenilsek de böyle bir takıma karşı bu skoru almak, 32 gol atmak gelecek için bize umut veriyor." diye konuştu.

        Sporculardan Ceren Coşkun ise geçen hafta deplasmanda ciddi bir fark yediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Ciddi şansızlıklar, kötü oyun oldu. Maçın ardından utanarak herkes başı önde döndü ülkemize. Peşinden Konyaaltı deplasmanına çıktık. Eminim yol bizi etkiledi. Yoldan dolayı bu farkın olduğunu düşünüyoruz. Evimizde güzel maç oynamak istedik, elimizden geldiğince bir şeyler yaptık. Serpil hocamızın kenardan gözlemi çok önemli. Skorun bu duruma gelmesi onun sayesinde. Çok fazla sakat oyuncumuz vardı. Sakatlarımız fazla ama iddialı konuşuyorum ikinci devre bu takım ligi dağıtır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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