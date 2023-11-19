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        Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

        Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:23
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        Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
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        Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

        Kar yağışı ile kayak merkezi ve çevresindeki ormanlar, beyaz örtüyle kaplandı.

        Öte yandan Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

        Karayolları ve Özel İdare ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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