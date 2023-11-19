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        4. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu yapıldı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanı Şerife Bacı anısına "4. İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:32 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:56
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        4. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu yapıldı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanı Şerife Bacı anısına "4. İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu" yapıldı.

        İnebolu 9 Haziran Spor Kulübü ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği işbirliğinde düzenlenen koşuya, ülke genelinden yaklaşık 400 kişi katıldı.

        İsmetpaşa Caddesi'nde düzenlenen koşuya her yaş grubundan vatandaşlar katılırken bazı kadın koşucular, Milli Mücadele döneminde İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken İstiklal Yolu'nda donarak şehit olan Şerife Bacı'yı temsil eden kıyafetler giydi.

        Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, İnebolu'nun Türkiye'nin istiklal madalyalı tek ilçesi olduğunu belirterek, "Eğer şimdiye kadar İnebolu'yu görmediyseniz hayatınızı eksik yaşamışsınız. Şimdi hayatınızın eksik parçasını tamamlamış oldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

        Kurtuluş Savaşı’nda deniz yoluyla gelen askeri malzemelerin İnebolu Limanı'ndan çıkartılıp İstiklal Yolu üzerinden cepheye gönderildiğini ifade eden Baycar, "Bu topraklarda barış huzur ve refah içinde yaşıyorsak Kurtuluş Savaşı'mızı gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal Paşa, kahraman askerlerimiz sayesinde ve İnebolu'dan 300 bin ton cephaneyi kağnılarla sırt üstünde taşıyan, kar kış demeden, gece gündüz demeden ulaştıran Şerife Bacılar, Halime Çavuşlar ve kahraman İnebolulular sayesindedir." diye konuştu.

        Baycar, maratonla hem sporun birleştirici gücünü hissettiklerini, hem de İstiklal Yolu'nda cephane taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı ile diğer Kurtuluş Savaşı kahramanlarını yad ettiklerini kaydetti.

        Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay da konuşmasında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların İnebolu'nun tanıtım elçisi olmalarını istedi.

        21 kilometrelik yarı maratonda erkeklerde birinci Sinan Koşay, ikinci Mesut Akpınar, üçüncü Serkan Boğahan olurken kadınlarda ise birinciliği Yasemin Dönmez Karasu, ikinciliği Hamide Ay, üçüncülüğü Okyanus Özcan kazandı.

        Yarı maraton ve 10 kilometre koşularında yaş gruplarına göre dereceye girenlere de ödülleri verildi.

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