Kastamonu'da öğrencilere tiyatro ile "sıfır atık" bilinci aşılanıyor

Kastamonu'da ilkokul öğrencilerinin çevre bilinci kazanmasına yönelik müzikli tiyatro gösterisi düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi tarafından belediyenin Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sıfır Atık" konulu müzikal oyun öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Tiyatroda, doğadan örnekler verilip atıkların çevreye nedenli zararlar verdiği gösterilerek, çocuklara çevre bilgisi ve duyarlılığı konusunda bilinçlendirme yapıldı.

Etkinliğin 23 Kasım’a kadar 2 seans halinde kentteki öğrencilerle buluşmaya devam edeceği öğrenildi.