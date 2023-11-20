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        Kastamonu'da öğrencilere tiyatro ile "sıfır atık" bilinci aşılanıyor

        Kastamonu'da ilkokul öğrencilerinin çevre bilinci kazanmasına yönelik müzikli tiyatro gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:48
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        Kastamonu'da öğrencilere tiyatro ile "sıfır atık" bilinci aşılanıyor
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        Kastamonu'da ilkokul öğrencilerinin çevre bilinci kazanmasına yönelik müzikli tiyatro gösterisi düzenlendi.

        Kastamonu Belediyesi tarafından belediyenin Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sıfır Atık" konulu müzikal oyun öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

        Tiyatroda, doğadan örnekler verilip atıkların çevreye nedenli zararlar verdiği gösterilerek, çocuklara çevre bilgisi ve duyarlılığı konusunda bilinçlendirme yapıldı.

        Etkinliğin 23 Kasım’a kadar 2 seans halinde kentteki öğrencilerle buluşmaya devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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