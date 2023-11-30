Kastamonu'da akademisyen ve öğrenciler fasıl programı düzenledi Kastamonu'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından fasıl programı düzenlendi.

Kastamonu'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından fasıl programı düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü tarafından hazırlanan programda, kürdilihicazkar faslında eserler seslendirildi.

Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sıtkı Akarsu, AA muhabirine, fasıl programında ikişer akademisyen ve yüksek lisans öğrencisiyle 5 lisans öğrencisinin yer aldığını belirtti.

Konserde kürdilihicazkar faslında eserler seslendirildiğini anlatan Akarsu, faslın Türk müziğinde karakteristik bir icra geleneği olduğunu söyledi.

Konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akarsu, "Konserde 14 eser icra ettik. Kastamonu Üniversitesinin kültürel ve sosyal etkinliklerinin vizyonu açısından bu tür organizasyonlar önem taşıyor. Katılan herkese çok teşekkür ederim." dedi.