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        Doktoralı meddah gittiği köylerde dinlediği hikayeleri derliyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Edebiyat alanında doktorası bulunan Rugeş Demir, yaklaşık 6 yıldır meddahlık ve Hacivat-Karagöz gösterisi yapmak için gittiği köylerde dinlediği hikayeleri de derliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:26
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        Doktoralı meddah gittiği köylerde dinlediği hikayeleri derliyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Edebiyat alanında doktorası bulunan Rugeş Demir, yaklaşık 6 yıldır meddahlık ve Hacivat-Karagöz gösterisi yapmak için gittiği köylerde dinlediği hikayeleri de derliyor.

        Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrenim görürken Türk halk edebiyatı dersinde öğrendiklerinden etkilenen Demir, meddahlık yapmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptığı perde ve gölge oyunu karakterleriyle 2017'de yola çıkan Demir, hem Kastamonu'da hem de farklı kentlere giderek öğrencilerle buluştu.

        Gittiği köy okullarında hayatında meddah görmeyen çocuklara hikayeler anlatan Demir, o yörede anlatılan öyküleri de derlemeye başladı.

        Demir, AA muhabirine, son olarak Kastamonu merkeze bağlı Subaşı köyündeki Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda gösteri yaptıklarını söyledi.

        Meddahlık hikayelerinin yanı sıra çocuklara Hacivat-Karagöz gösterisi sunduğunu dile getiren Demir, "Yaklaşık 6 senedir 35 ilde sayısız gösteri yaparak bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Hem folklor araştırmacısı olarak hem de bir Türk halk bilimi doktoru olarak bu alana gönül verdim. Meddahlık sanatının temsilcisi olarak ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapmak istiyorum." diye konuştu.

        Gösteri için gittiği köylerde o bölgelerin masallarına merak saldığını anlatan Demir, şöyle devam etti:

        "Gösteri için gittiğimiz yerlerde sadece gösteri yapmakla sınırlı kalmıyoruz. O bölgelerin hikayelerini, masallarını da derliyoruz. Derlediğimiz hikayeleri kaybolmaması için kitaplaştırarak farklı yerlerdeki çocuklara dağıtıyoruz. Bu şekilde kültüre etki yapmasını sağlıyoruz."

        - "Bu gösteriler vesilesiyle çocuklar kendi milli kültürünü tanıyor"

        Meddahlık geleneğini sürdürmeye çalıştığını dile getiren Demir, "Gittiğim yerlerde genelde çocuklar Hacivat-Karagöz ve meddah izlememiş oluyorlar. Bu şekilde onlara bir ilki yaşatıyoruz. Bir yandan da Türk kültürüne ait gelenekleri yaşatarak onların zihninde bir etki yapıyoruz. Bu gösteriler vesilesiyle çocuklar milli kültürünü tanıyor ve gelecek kuşaklara aktarma fırsatı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

        6. sınıf öğrencisi Zeynep Teberoğlu, gösteriyi herkesin çok beğendiğini dile getirerek, şunları anlattı:

        "Bugün okulumuzda ortaoyunu gösterisi yapıldı. Çok mutlu olduk. Meddah hikayesinde asla pes etmememiz, umudumuzu kesmememiz gerektiğini anlattı. Karagöz ve Hacivat'ı daha önce canlı izlemiştim ama meddahı izlememiştim. Çok güzeldi, izlemek çok keyif verdi."

        Hatice Yılmaz ise çok güzel bir gün olduğunu ve çok eğlendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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