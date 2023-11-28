Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'daki olumsuz hava koşullarından 4 ilçe etkilendi

        Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olan fırtınadan İnebolu, Abana, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinin etkilendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 23:52 Güncelleme: 28.11.2023 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'daki olumsuz hava koşullarından 4 ilçe etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olan fırtınadan İnebolu, Abana, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinin etkilendiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentin özellikle sahil ilçelerinde pazar ve pazartesi günleri kuvvetli fırtınanın etkili olduğu hatırlatıldı.

        Vali Meftun Dallı koordinesinde, Türkiye Afet Müdahale Planında (TAMP) yer alan Afet Çalışma Grupları'nın 24 saat esaslı teyakkuz durumuna geçirildiği aktarılan açıklamada, "Pazar gününü pazartesi gününe bağlayan gece boyunca kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denizde şiddetli dalgalar oluşmuştur. Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak İnebolu, Abana, Çatalzeytin ve Cide ilçelerimizde bazı evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su basmıştır. Şiddetli dalgalar nedeniyle sahillerimizde ve limanlarımızda bazı hasarlar meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Vali Dallı'nın da bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olaylara müdahale edilebilmesi için AFAD, İl Özel İdaresi, Kastamonu Belediyesi başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları sahil ilçelerimize yönlendirilmiştir. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Cide-Bartın kara yolunun Gebeş mevkisinde 17. kilometresinde, 19 Kasım'da meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle üç noktada çökmeler oluşmuş ve ilgili kurumlarca 1 ekskavatör, 2 yükleyici, 8 kamyon, 3 greyder ve 2 pikapla gerekli çalışma başlatılmıştı. Aynı bölgede 27 Kasım gecesi olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden göçükler meydana gelmiş olup bu alanla ilgili daha geniş çaplı bir çalışma yürütülmeye başlanılmıştır. Yapılan müdahalelerle ulaşım tek şeritten sağlanmaya devam etmektedir. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bolu 13. Bölge Müdürlüğü tarafından da bu alanla ilgili dalgakıran etüt proje çalışması başlatılmıştır."

        İnebolu ilçesinde karaya oturan "VAMOS" isimli gemiyle ilgili gerekli çalışmaların devam ettiğine de işaret edilen açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından etkilenen ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zararları ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanacaktır." bilgisi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?

        Benzer Haberler

        Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen Sibergöz-8 operasyonunda 5 kişi tutukl...
        Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen Sibergöz-8 operasyonunda 5 kişi tutukl...
        İnebolu sahilinde karaya oturan geminin çevresine bariyer çekildi
        İnebolu sahilinde karaya oturan geminin çevresine bariyer çekildi
        Kastamonu'da kadınların "ahşap sera" projesi için protokol imzalandı
        Kastamonu'da kadınların "ahşap sera" projesi için protokol imzalandı
        Kastamonu'da kış lastiği denetimi yapıldı
        Kastamonu'da kış lastiği denetimi yapıldı
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri madde bağımlılığına karşı bilgilendiril...
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri madde bağımlılığına karşı bilgilendiril...
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı