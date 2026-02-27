Canlı
        Kastamonu'nun 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

        Kastamonu'nun 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Küre ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

        Giriş: 27.02.2026 - 10:00
        Kastamonu'nun 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Küre ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, İnebolu ve Küre'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        İnebolu'da da köy okullarında bugün eğitim yapılmayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

