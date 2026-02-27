Kastamonu'nun 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Küre ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
Giriş: 27.02.2026 - 10:00 Güncelleme:
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, İnebolu ve Küre'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.
İnebolu'da da köy okullarında bugün eğitim yapılmayacak.
