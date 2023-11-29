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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:21
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Merkez ilçede H.H'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İnebolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, N.U. ve S.İ'nin ev ve araçlarının ses sistemi içine gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile suçtan elde edildiği düşünülen 24 bin lira ele bulundu.

        Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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