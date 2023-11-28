Kastamonu'da kadınların "ahşap sera" projesi için protokol imzalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kadınların ahşap sera yapabilmelerine imkan tanıyacak projenin protokolü imzalandı.

İnebolu Eğitim Kültür Sanat ve Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği tarafından İnebolu Kaymakamlığı, İnebolu Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İnebolu Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlanan "Üreten Kadın Güçlü Kadın, İnebolu Ahşap Sera Projesi" kapsamında Kastamonu Valiliğinde protokol imzalandı.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte 20 kadının kurulacak ahşap seralarda organik üretim yaparak ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturacağı belirtildi.

Vali Meftun Dallı, imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin İçişleri Bakanlığından 461 bin lira destek almaya hak kazandığını ifade eden Dallı, "İlçemizde 20 kadınımız bu kurulacak projelerde organik üretim yapacaklar." dedi.

Üretilecek ürünlerin halk pazarları ve organik pazarlarda tüketiciyle buluşacağını aktaran Dallı, "Diğer ilçelerimize de veya duruma uygun olan diğer sivil toplum kuruluşlarımıza da bu bir örnek olur diye temennide bulunuyorum." diye konuştu.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ise İnebolu'nun sera açısından Kastamonu'nun en fazla üretim yapan ilçesi olduğunu söyledi.

İlçenin 115 dekar örtü altı üretime sahip olduğunu anlatan Baycar, şunları kaydetti:

"Bizim de amacımız potansiyeli olan ilçeyi bu konuda desteklemek, teşvik etmek ve bölgesel bir sera merkezine dönüştürmek. Bununla ilgili 3-4 ayrı sera projemizi yürütüyoruz. Projemizle de 20 kadınımıza bir destek vereceğiz. Şu ana kadar son iki yılda 170 aileye yaygın seracılıkla ilgili sera desteğinde bulunduk. Bunu kendi yerel imkanlarımızla Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tarım Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü, Kaymakamlığımızın organizasyonunda sera dağıtımı yapmış olduk. Bu projemiz de bunu canlandıracak güzel bir projemiz. Desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.