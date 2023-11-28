Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kadınların "ahşap sera" projesi için protokol imzalandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kadınların ahşap sera yapabilmelerine imkan tanıyacak projenin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:26 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kadınların "ahşap sera" projesi için protokol imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kadınların ahşap sera yapabilmelerine imkan tanıyacak projenin protokolü imzalandı.

        İnebolu Eğitim Kültür Sanat ve Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği tarafından İnebolu Kaymakamlığı, İnebolu Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İnebolu Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlanan "Üreten Kadın Güçlü Kadın, İnebolu Ahşap Sera Projesi" kapsamında Kastamonu Valiliğinde protokol imzalandı.

        Projenin hayata geçmesiyle birlikte 20 kadının kurulacak ahşap seralarda organik üretim yaparak ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturacağı belirtildi.

        Vali Meftun Dallı, imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Projenin İçişleri Bakanlığından 461 bin lira destek almaya hak kazandığını ifade eden Dallı, "İlçemizde 20 kadınımız bu kurulacak projelerde organik üretim yapacaklar." dedi.

        Üretilecek ürünlerin halk pazarları ve organik pazarlarda tüketiciyle buluşacağını aktaran Dallı, "Diğer ilçelerimize de veya duruma uygun olan diğer sivil toplum kuruluşlarımıza da bu bir örnek olur diye temennide bulunuyorum." diye konuştu.

        İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ise İnebolu'nun sera açısından Kastamonu'nun en fazla üretim yapan ilçesi olduğunu söyledi.

        İlçenin 115 dekar örtü altı üretime sahip olduğunu anlatan Baycar, şunları kaydetti:

        "Bizim de amacımız potansiyeli olan ilçeyi bu konuda desteklemek, teşvik etmek ve bölgesel bir sera merkezine dönüştürmek. Bununla ilgili 3-4 ayrı sera projemizi yürütüyoruz. Projemizle de 20 kadınımıza bir destek vereceğiz. Şu ana kadar son iki yılda 170 aileye yaygın seracılıkla ilgili sera desteğinde bulunduk. Bunu kendi yerel imkanlarımızla Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tarım Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü, Kaymakamlığımızın organizasyonunda sera dağıtımı yapmış olduk. Bu projemiz de bunu canlandıracak güzel bir projemiz. Desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum."

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Hangi maçları kaçıracak?
        Hangi maçları kaçıracak?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kış lastiği denetimi yapıldı
        Kastamonu'da kış lastiği denetimi yapıldı
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri madde bağımlılığına karşı bilgilendiril...
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri madde bağımlılığına karşı bilgilendiril...
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da yaban hayvanları sayıldı
        Kastamonu'da yaban hayvanları sayıldı
        Kastamonu Valisi Dallı, dalgaların hasara yol açtığı ilçelerde incelemede b...
        Kastamonu Valisi Dallı, dalgaların hasara yol açtığı ilçelerde incelemede b...
        Kastamonu'nun 4 ilçesinde denizin taşmasıyla oluşan zarar giderilmeye çalış...
        Kastamonu'nun 4 ilçesinde denizin taşmasıyla oluşan zarar giderilmeye çalış...