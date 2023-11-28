Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen Sibergöz-8 operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen "Sibergöz-8" dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Kastamonu ve Mersin'de gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 26 Kasım'da Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin'de eş zamanlı Sibergöz-8 operasyonları düzenlenmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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