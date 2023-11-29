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        Kastamonu'da KASTAB'ın meclis toplantısı yapıldı

        Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin (KASTAB) meclis toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:09
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        Kastamonu'da KASTAB'ın meclis toplantısı yapıldı
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        Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin (KASTAB) meclis toplantısı düzenlendi.

        Vali Meftun Dallı başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda turizmle ilgili yapılabilecek unsurlar görüşüldü.

        Dallı, yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun turizm şehri olduğunu söyledi.

        Kentte turizm konusunda birçok şey yapıldığını ama yapılması gereken birçok şeyin daha bulunduğunu aktaran Dallı, "Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'na (EMİTT) katılmaya karar verdik. İlçelerimizin orada bulunması tanıtım açısından son derece faydalı olacak." dedi.

        Dallı, KASTAB'ın tanıtım açısından şehre çok fayda sağlayacağına inandığını, bu konuda müşterek hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

        KASTAB Müdürü Tuncay Sönmezışık ise birlik olarak yaptıkları faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

        Programa, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal ve ilçe belediye başkanları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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