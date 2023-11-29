Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezi açılacak
Kastamonu Belediyesince yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin düzenlenecek törenle açılacağı duyuruldu.
Kastamonu Belediyesince yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin düzenlenecek törenle açılacağı duyuruldu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun üzerinde durduğu ve şehrin ihtiyaçlarından biri olan Engelsiz Yaşam Merkezi projesinin tamamlandığı ve 1 Aralık Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek törenle hizmete alınacağı belirtildi.
Açıklamada, Vidinlioğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Projeyle engelli bireylerin ve ailelerinin yüzlerini güldürmeyi hedefliyoruz. Her zaman ailelerimizin ve özel bireylerimizin yanlarında olacağız. Şehrimizin büyük bir ihtiyacını daha tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu özel günde tüm hemşehrilerimizi törenimize bekliyorum."
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