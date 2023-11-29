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        Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezi açılacak

        Kastamonu Belediyesince yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin düzenlenecek törenle açılacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:22
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        Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezi açılacak
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        Kastamonu Belediyesince yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin düzenlenecek törenle açılacağı duyuruldu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun üzerinde durduğu ve şehrin ihtiyaçlarından biri olan Engelsiz Yaşam Merkezi projesinin tamamlandığı ve 1 Aralık Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek törenle hizmete alınacağı belirtildi.

        Açıklamada, Vidinlioğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

        "Projeyle engelli bireylerin ve ailelerinin yüzlerini güldürmeyi hedefliyoruz. Her zaman ailelerimizin ve özel bireylerimizin yanlarında olacağız. Şehrimizin büyük bir ihtiyacını daha tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu özel günde tüm hemşehrilerimizi törenimize bekliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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