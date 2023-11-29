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        Kastamonu'da merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

        Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:12 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:12
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        Kastamonu'da merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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        Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Kastamonu merkez, Tosya, Ankara ve Çorum'da düzenlenen operasyonda, tespit edilen 19 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldı.

        Aramalarda 1377 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 256 fişek, kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 4 kılıç ile esrar içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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