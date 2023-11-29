Kastamonu'da merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kastamonu merkez, Tosya, Ankara ve Çorum'da düzenlenen operasyonda, tespit edilen 19 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda 1377 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 256 fişek, kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 4 kılıç ile esrar içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.