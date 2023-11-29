Kastamonu'da girişi kumla dolan barınaktaki balıkçı tekneleri mahsur kaldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde mendireğini dalgaların yıktığı balıkçı barınağının giriş kısmı kumla kapanınca tekneler barınakta mahsur kaldı.

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın ana mendireği, geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınada yer yer 7 metreyi bulan dalgalara dayanamayarak yıkıldı.

Dalgaların etkisiyle tonlarca ağırlıktaki kaya ve bloklar rıhtıma devrildi, rıhtımın üzeri kum ve taş yığınlarıyla doldu. Barınağın girişindeki kum hareketi nedeniyle ağız kısmı da dolunca içeriye giriş çıkışlar durdu.

Onlarca balıkçı teknesi yaşanan olay nedeniyle barınakta mahsur kaldı.

- "Çok şiddetli büyük bir havaya maruz kaldık."

Balıkçı Mustafa Acar, AA muhabirine, uzun yıllardır Abana'da böyle bir hava olayına denk gelmediklerini belirtti.

Fırtınanın olduğu gece balıkçıların çok zor anlara tanık olduğuna işaret eden Acar, "Çok şiddetli büyük bir havaya maruz kaldık. Bunu hiçbirimiz beklemiyorduk. Elli yaşındayım, 6 yaşına kadar da hatırlarım. Limanın bittiği tarihi de iyi hatırlıyorum. Bu şekilde bir şey görmedik. Dalgalar 100 metrelik bir mendirek duvarını yıktı, dalgalar limana girdi. Halatlar koptu, su seviyesi yükseldi. Ağlarımız zarar gördü. Zarar görmemek için bayağı bir mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Acar, barınağın ağzının da kapanmasıyla içeride mahsur kaldıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Zaten barınağımızın giriş kısmında bir kum sorunu vardı. Zaman zaman ağızda biriken kum yığını nedeniyle mağduriyetler yaşıyorduk. Fakat, son yaşadığımız olayla bu süreç hızlandı. Şu an ağız kısmı kum dolmuş vaziyette. Buradan çıkma şansımız yok. Yetkililerimizin bir an önce çalışmalarını tamamlayarak, balıkçılarımızın mağduriyetlerini ortadan kısa süre içerisinde kaldıracağına inanıyoruz ve destek bekliyoruz. İnşallah, daha iyi güvenli bir barınakta balıkçılık faaliyetlerimize devam ederiz."