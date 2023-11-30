Kastamonu'da minik Kur'an kursu öğrencilerinden Gazze'ye destek

Kastamonu İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaşındaki öğrenciler, harçlıklarını Gazzeli akranları için bağışladı.

Filistin için düzenlenen yardım kampanyasına katkı sağlamak amacıyla İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubundaki öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Gazzeli akranlarına gönderilmek üzere İl Müftüsü Bekir Derin'e teslim etti.

Yapılan bağışın kıymetli olduğunu belirten Derin, "Kurslarımızda Kur'an eğitiminin yanında değerler eğitimi de alan öğrencilerimizi merhamet ve vefa duygularıyla yaptıkları anlamlı yardımları için kutluyor, ailelerine ve hocalarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.