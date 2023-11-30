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        Kastamonu'da polisler öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Kastamonu'da polis ekipleri, ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:25
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        Kastamonu'da polisler öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Kastamonu'da polis ekipleri, ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehit Şerife Bacı Ortaokulu'ndaki 28 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

        Eğitimde, öğrencilere yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

        Ekiplerin okullarla ilgili faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

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