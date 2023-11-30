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        Kastamonu'da Müftülük personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

        Kastamonu'da İl Müftülüğü personeline yönelik, uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:50
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        Kastamonu'da Müftülük personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
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        Kastamonu'da İl Müftülüğü personeline yönelik, uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İl Müftülüğü bünyesinde çalışan kadın personele uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirici sunum yapıldı.

        Eğitimde, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonunun (UYUMA) kullanımı hakkında da bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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