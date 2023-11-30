Kastamonu'da Müftülük personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Kastamonu'da İl Müftülüğü personeline yönelik, uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İl Müftülüğü bünyesinde çalışan kadın personele uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirici sunum yapıldı.

Eğitimde, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonunun (UYUMA) kullanımı hakkında da bilgi verildi.

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