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        Kastamonu'da sis etkili oluyor

        Kastamonu'da kent merkezi ile çevre yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:29
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        Kastamonu'da sis etkili oluyor
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        Kastamonu'da kent merkezi ile çevre yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

        Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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