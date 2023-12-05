Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çatalzeytin, Pınarbaşı, Tosya ve Araç ilçelerinde tespiti yapılan adreslerde yakalanan, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ, Y.İ.Ç, G.A, İ.U. ve B.A, yakalandı.
Beş hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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