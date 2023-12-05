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        Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 18:54 Güncelleme: 05.12.2023 - 18:54
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        Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Çatalzeytin, Pınarbaşı, Tosya ve Araç ilçelerinde tespiti yapılan adreslerde yakalanan, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ, Y.İ.Ç, G.A, İ.U. ve B.A, yakalandı.

        Beş hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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