Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ü.Ö'nün ikametinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar metamfetamin, kenevir tohumu, marihuana ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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