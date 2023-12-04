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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:48
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ü.Ö'nün ikametinde arama yapıldı.

        Aramada bir miktar metamfetamin, kenevir tohumu, marihuana ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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