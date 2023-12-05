Kastamonu'da vadilere çöken sis ve ormanlık alanlar dron ile görüntülendi

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında sis etkili oluyor.

Arpalıkbaşı mevkisinde başlayan sis, yüksek rakımlara doğru yoğunlaşarak devam ediyor.

Vadilere çöken sis, ormanlık alanlarla buluşunca doğada güzel görüntüler oluşturdu.

Sisle bütünleşen kara yolu ve ormanlık alanlar, dron ile görüntülendi.

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