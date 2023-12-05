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        Kastamonu'da vadilere çöken sis ve ormanlık alanlar dron ile görüntülendi

        Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:37
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        Kastamonu'da vadilere çöken sis ve ormanlık alanlar dron ile görüntülendi
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        Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında sis etkili oluyor.

        Arpalıkbaşı mevkisinde başlayan sis, yüksek rakımlara doğru yoğunlaşarak devam ediyor.

        Vadilere çöken sis, ormanlık alanlarla buluşunca doğada güzel görüntüler oluşturdu.

        Sisle bütünleşen kara yolu ve ormanlık alanlar, dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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