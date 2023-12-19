Kastamonu Belediyesinden su sayaçları için don uyarısı

Kastamonu Belediyesi, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte su sayaçları ve tesisatta oluşabilecek don olayına karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, donan su sayaçlarına yanlış müdahalenin sayacı kullanılamaz hale getirebileceği, açıkta bulunan alanların cam yünü, bez ve boru kılıfıyla kapatılması gerektiği belirtildi.

Donan su sayaçlarına sıcak su ve ateşle müdahalenin sayaçlara zarar vererek kullanılamaz hale getirebileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Sayaçları donan, patlayan veya su akıtan hemşehrilerimizin vanalarını kapatarak Alo 153 Hilal Masa hattımıza bilgi vermeleri önemle rica olunur." denildi.

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