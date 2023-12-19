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        Tosya'da yangından zarar gören üreticilere buğday ve arpa dağıtıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara 6 ton buğday ile 2 ton arpa tohumluğu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:21
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        Tosya'da yangından zarar gören üreticilere buğday ve arpa dağıtıldı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara 6 ton buğday ile 2 ton arpa tohumluğu dağıtıldı.

        Tosya Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Yağcılar köyünde 25 Ekim'de meydana gelen yangında 53 yapının zarar gördüğünü hatırlattı.

        Yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmaya devam ettiğini belirten Çakar, şunları kaydetti:

        "Meydana gelen yangında arpa ve buğday ürünleri zarar gören üreticilere tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan 'Yangından Zarar Gören Üreticilerin Yaralarının Sarılması Projesi' kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği destekli sertifikalı 6 ton buğday ve 2 ton arpa tohumluğu teslim edilmiştir. Üreticilerimize hayırlı olsun diyerek, bereketli bir sezon dileriz."

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