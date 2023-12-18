Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        TDK'nin "Türk Diline Emek Verenler Nail Tan" belgesel filmi izleyiciyle buluştu

        Kastamonu'da, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 2023 yılında "Türk Diline Hizmet Ödülü"ne de layık görülen halk bilimci yazar Nail Tan için hazırlanan "Türk Diline Emek Verenler Nail Tan" belgesel filminin ilk gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:45 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        TDK'nin "Türk Diline Emek Verenler Nail Tan" belgesel filmi izleyiciyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 2023 yılında "Türk Diline Hizmet Ödülü"ne de layık görülen halk bilimci yazar Nail Tan için hazırlanan "Türk Diline Emek Verenler Nail Tan" belgesel filminin ilk gösterimi yapıldı.

        Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'ndaki gösterime katılan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, yaptığı konuşmada, göreve başladıktan sonra Anadolu'daki ilk ziyaretini Kastamonu'ya gerçekleştirdiğini söyledi.

        "Türk Diline Emek Verenler Nail Tan" belgesel filminin ilk gösterimini Ankara yerine Kastamonu'da yapmaya karar verdiklerini belirten Mert, "Bu programı Ankara'da yapabilirdik. Bu programın Kastamonu'da yapılmasının doğru olacağını düşünerek sizlerle buluşmak üzere buraya geldik. Günümüze kadar dünyaya 109 milyar civarında insan gelmiş gitmiş. Günümüzde de 8 milyar insan var dünyada. Yani bununla birlikte düşündüğümüzde 117 milyar civarında insan ama bunların çok azı hatırlanabilmiş, tamamına yakını unutulmuş. Fakat bazıları vardır ki yüzyıllar geçse de yaptıklarıyla, eserleriyle varlığını sürdürürler. Bunlar, insanlık için, toplumlar için nitelikli eser bırakan önemli şahsiyetlerdir." dedi.

        Nail Tan'dan övgüyle bahseden Mert, "Ömrünü Türk diline, atasözlerine, deyimlerine, halk bilimine, kültürüne adamış, Türk Dil Kurumuna da çok büyük hizmetler vermiş böyle istisna bir şahsiyetin belgesel filmini hazırlatmak, Türk milleti adına vefamızı göstermek istedik. Dolayısıyla kurum olarak gelecek nesiller için biz de bir meşale yaktık kanaatindeyim. Bu belgeselin hazırlanmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve hocalarıma çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Nail Tan'ın çok üretken ve örnek alınması gereken biri olduğuna işaret ederek, "Eğer yayımlanacak bir kitap da varsa halihazırda Kastamonu Belediyesi olarak üzerime alıyorum. En hızlı şekilde basımını yapmanın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

        Belgeselin yönetmeni Semih Topsakal da Tan'ın hayatını, başarılarını anlatan belgeselin yönetmenliğini yapmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

        Nail Tan da kendisini dünyanın en mutlu ve en onurlu insanı olarak hissettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu sevgimde, gururumda öğrencilerimden meslektaşlarıma kadar herkesin bunda payı vardır. Cumhuriyet'imizin 83 yılını yaşamış bir insan olarak kendimi bahtiyar hissediyorum. Cumhuriyet'in getirdiği imkanlarla Araç'ın bir köyünden çıkıp, Başkent'e gelip önemli hizmetler yapmış, bu yüce millete önemli katkılarda bulunmuş bir insan olarak, kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum."

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın da katıldığı program plaket takdimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zorba veli okulu basıp hamile öğretmene saldırdı!
        Zorba veli okulu basıp hamile öğretmene saldırdı!
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        21 günlük kâbusta komşunun ifadesi... Ateş ederken yastık detayı!
        21 günlük kâbusta komşunun ifadesi... Ateş ederken yastık detayı!
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 68 şüpheliden 8'i tutukland...
        Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 68 şüpheliden 8'i tutukland...
        Kastamonu'da kar ve sisle buluşan ormanlar dronla görüntülendi
        Kastamonu'da kar ve sisle buluşan ormanlar dronla görüntülendi
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        "Atom Karınca" Hamza, derecelerine Avrupa ve dünya şampiyonluğunu da ekledi
        "Atom Karınca" Hamza, derecelerine Avrupa ve dünya şampiyonluğunu da ekledi
        Kastamonu'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı