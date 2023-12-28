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        Kastamonu'da 19 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 18:22 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:22
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        Kastamonu'da 19 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişi yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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