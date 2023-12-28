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        Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Ceren Demirçelen ile yollarını ayırdı

        Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Ceren Demirçelen ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:23
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        Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Ceren Demirçelen ile yollarını ayırdı
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Ceren Demirçelen ile yollarını ayırdı.

        Kastamonu Belediyespor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar formamızı giyen Ceren Demirçelen ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Demirçelen'e bugüne kadar takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Ceren Demirçelen, 2018 yılından beri hem Avrupa hem de ligde çok sayıda maçta Kastamonu Belediyespor formasını giydi.

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