Kastamonu'da yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yem karma makinesine düşen çoban yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdoğan köyündeki bir mandırada çobanlık yapan Cavit Niyazi, balyaları attığı sırada yem karma makinesine düştü.

Olay yerinde yaşamını yitiren Niyazi'nin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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