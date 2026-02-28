Kastamonu'da ramazan etkinliği düzenlendi

Kastamonu Belediyesi tarafından ramazan etkinliği gerçekleştirildi. Kuzeykent Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde iftar programının ardından kurulan stantta düzenlenen etkinlikte Hacivat-Karagöz, sihirbaz, meddah, orta oyunları, ateşbaz gösterisi yapıldı. Etkinlik çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Hasan Baltacı da katıldı.

