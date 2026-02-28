İhsangazi'de şehit aileleri ile gaziler iftarda buluştu
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.
Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda İhsangazi Kaymakamlığı tarafından organize edilen iftar programında konuşan Kaymakam Erkan Şahin, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Programa İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri ile gaziler katıldı.
