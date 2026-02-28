Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        İhsangazi'de şehit aileleri ile gaziler iftarda buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 22:32
        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

        Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda İhsangazi Kaymakamlığı tarafından organize edilen iftar programında konuşan Kaymakam Erkan Şahin, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

        Programa İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri ile gaziler katıldı.

